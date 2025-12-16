【ことりの休日 ぐうたらスズメ】 12月20日 発売予定 価格：1回400円 キタンクラブは、カプセルトイ「ことりの休日 ぐうたらスズメ」を12月20日に発売する。価格は1回400円、全4種。 本製品はヤトウナオコ氏がデザインした「ただただ家でぐうたらする」スズメたち。リアルな造形ながら、ぺちゃっと座ったり、寝転んでいる姿はコミカルでかわいらしい。なかでも「頬杖」は足を組