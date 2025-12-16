今回、Ray WEB編集部は職場でのトラブルについて漫画にしてみました。編集部で働く主人公・アヤは、一緒に働く営業の橋本くんに注意をするも、曖昧な返事をされてしまいます。橋本くんは本当にわかっているの…？この後、徐々にわかってくる橋本くんの問題行動にアヤは苦しめられ…？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】優秀なコだと思っていたのに...新卒社員が【問題行動