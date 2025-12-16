寄付金贈呈式（香川銀行本店ビル） 地域社会に貢献しようと、香川銀行が15日、「元気定期預金」の寄付金22万円を香川県社会福祉協議会に贈呈しました。 2025年6月～9月末に取り扱った元気定期預金第4弾（個人・法人）の預入残高0.002％相当額を香川銀行が負担して寄付するものです。「元気定期預金」の寄付金の贈呈は3回目で、合わせて185万円になりました。 寄付金は「香川県子どもの未来応援ネットワーク