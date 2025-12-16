人間の利き手は“右”が大多数を占めるそうで、その割合は実に90パーセントだとか。ドアやネジ・改札など日常で使うモノは右利き仕様が多く、「世の中の作り自体」が右利きに合わされています。ヒトの利き手について、『すごい左利き』の著者で脳の学校代表の加藤俊徳医学博士に聞きました。☆☆☆☆●利き手は生まれたときに決まっている？加藤さんによると「遺伝性として決まっている部分もあるが、手の使い方は後天的なもの