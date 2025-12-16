国内最大級の竜巻被害にあった牧之原市に建築や土木事業を手掛けるトーアミグループが寄付金を贈呈しました。牧之原市では9月、国内最大規模の竜巻が発生し、1300棟以上の住宅のほか、倉庫などの建物、農業施設などに被害が及びました。そこで、15日、建築や土木事業を手掛けるトーアミグループのトーアミと渡部建設、エアードの3社が、牧之原市に寄付金50万円を贈呈しました。牧之原市は今も