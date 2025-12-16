リニア新幹線をめぐり、15日、静岡県や大井川流域市町などが参加する協議会が開かれ、JR東海が許可を求めていたヤード整備について県が考えを示しました。県庁で開かれた大井川利水関係協議会では、ことし（2025年）8月にJR東海が県に許可を求めた「静岡工区のヤード整備」について協議されました。JR東海は、ヤードを環境調査の拠点となる事務所などに使う考えで、平木副知事は会議で、「自然環境保全計画書の