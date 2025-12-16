生きものの多様性を守り、回復させていくための新たな拠点、「県生物多様性センター」が16日、長野市に開設されました。県環境保全研究所に事務局が設置されたのは地域で行われている自然保護の活動について、専門的な立場から助言や支援を行う「県生物多様性センター」です。16日は信州大学の副学長でセンター長を務める東城幸治さんに辞令が渡されました。これまで県の担当課が行ってきた支援をより専門的に行