ソニーとWOWOWは、12月21日に行なわれる、ももいろクローバーZのコンサート「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」をソニーの立体音響技術「360 Reality Audio」を使って有料リアルタイム配信する。視聴チケットは生配信＋アーカイブ、アーカイブのみの2種類で、価格は生配信＋アーカイブが4,800円、アーカイブのみが4,100円。 チケットはイープラスでのみの取り扱