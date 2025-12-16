浜松市は国の交付金を活用した補正予算案を追加発表し、物価高騰対策として、プレミアム付商品券の発行や子育て世帯への応急手当を盛り込みました。浜松市が発行するプレミアム付商品券は3000円で6000円分の買い物ができ、1人あたり3口まで購入できます。発行総額は48億円で発行総数は80万口。このうち、紙の商品券が40万口デジタル商品券が40万口となっています。来年(2026年)の6月頃販売する予定です。このほか、子育て世帯の支