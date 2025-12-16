お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が15日、日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。過酷ロケについて語った。ケンコバは「正月、元旦に、生放送で漁船対芸人30人が綱引きしてどっちが勝つかっていうのをやった」と明かした。続けて「よーいドン！ってやって、1秒で全員海の底沈んだ」と告白。スタジオは笑いに包まれ、お笑いコンビ「インパルス」の板倉俊之は「一瞬で引きずり込まれた」と口にした。