16日（火）日本海側では雷雨に注意。週末は季節外れの暖かさに。＜16日（火）の天気＞本州付近は西から張り出す高気圧に覆われています。北海道ではまだ冬型の気圧配置になっているため、日本海側では雪が降りふぶきになっているところがあります。また、日本海から気圧の谷が近づいているため、東北や北陸のところどころで雨が降り出しています。午後は雨の範囲が広がり、内陸部ではみぞれになりそうです。大気の状態が不安定で、