プロ野球・阪神は16日、今季MLB・パイレーツでプレーしたキャム・ディベイニー選手と、来季の選手契約を結んだことを発表しました。背番号は「24」となります。28歳を迎えた右打ちの内野手であるディベイニー選手。身長は185?、体重88キロです。2019年にブリュワーズに入団し、その後マイナーリーグでプレー。今季はパイレーツでメジャーデビューを果たすと、14試合の出場で5安打1打点をあげました。マイナー通算では618試合の出場