戦後80年「つなぐ、つながる」です。終戦間際に東京の郊外で撃墜されたB29搭乗員の虐待には一般市民も加わっていました。負の歴史を記録し、伝えていくことの意味とは。記者「1945年8月8日、アメリカ軍のB29が撃墜され、脱出できた搭乗員2人のうち1人が、パラシュートでだいたいこのあたりに降りてきました。その様子を近くの少女が見ていました」降下する米兵を見た澤保子さん（89）「怖かった。『鬼畜米英』と言われて育ってい