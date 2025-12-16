シンガポール発の食品ブランド「Spring Home」が、12月12日より冷凍パラタと冷凍春巻きの皮を使ったInstagramレシピ＆フォトコンテストを開催中。全国の業務スーパーで手軽に購入でき、多彩なアレンジが可能な2つの人気食材は、家庭料理の幅を広げる常備アイテムです。2026年1月末まで応募できるので、年末年始でレシピを考えて、人気レストランのお食事券など豪華賞品を獲得してみましょう! #sgfoodコンテスト