列車の脱線、転覆事故で運休していた秋田内陸線・阿仁合―角館駅間（６１・２キロ）は１６日、４日ぶりに運行を再開した。角館駅（秋田県仙北市）を午前６時３３分に出発した快速列車は、事故現場付近で一時停止するなどの安全対策を講じて走行し、定刻に阿仁合駅（北秋田市）に到着した。同駅で降りた乗客の男性（６２）は「病院の行き帰りによく利用する。重要な地域の足で、復旧はありがたい」と話した。事故は北秋田市の