きょうの県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受け、午後は広い範囲で雨が降る見込みです。きょうの県内は雲が広がり一部で雨が降っています。最低気温はきのうよりも低いところが多く、富山市で2.9度、高岡市伏木で2.5度などこの時期らしい寒さとなりました。このあとの県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がり、午後は広い範囲で雨が降りそうです。大気の状態が不安定となるため落雷や突風に注意してくだ