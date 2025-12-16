阪神は１６日、米大リーグのパイレーツでプレーしていたキャム・ディベイニー内野手（２８）と来季の契約を締結したと発表した。背番号は「２４」に決まった。ディベイニーは今季、７月にロイヤルズからトレードでパイレーツに移籍。８月に自身メジャー初昇格を果たしたが、打率・１３９、０本塁打、１打点と結果を残すことができなかった。ただ、マイナーでは打率・２６６、２０本塁打、６６打点、ＯＰＳ（出塁率と長打率を