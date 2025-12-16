正月料理で需要が高まるれんこん。長岡市の中之島地域では「大口れんこん」の収穫が最盛期を迎えています。冷たい水の中から掘り起こされる大口れんこん。中之島地域ではいま収穫が最盛期を迎えています。シャキシャキとした食感とほのかな甘みが特徴の「大口れんこん」。先が見通せる縁起物として正月料理には欠かせません。ことしは少し小ぶりなものの実の詰まった品質の高いレンコンに育ったといいます。〈生産者鈴木正常さん