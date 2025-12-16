12月14日は忠臣蔵で知られる赤穂浪士たちが主君のかたきを打った討ち入りの日です。ゆかりのある新発田市で義士祭が行われています。威勢のいい掛け声が夜の街に響きます。陣太鼓に合わせて練り歩くのは赤穂義士にふんした小中学生約30人です。新発田市は、赤穂義士四十七士のひとり堀部安兵衛の出身地で毎年、討ち入りの日に合わせて義士祭が行われています。主君のかたきを打った赤穂浪士たちは忠義の武士、義士として称えられ歌