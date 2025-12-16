私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。サッカー経験者のリョウタは、「サッカー選手になりたい」と言う子どもたちを熱心にサポートしてくれました。しかし学年が上がると、子どもたちはサッカーへの熱意を失います。リョウタは自分自身を否定されたように感じたのでしょう。弱音を吐くアオイに対し、「死ぬ気で練習しろ。できないなら俺の子とは認めない」と怒鳴りつけ