「女はこの墓の前でふっと消えたのです」 参考：『ばけばけ』第58話、トキ（髙石あかり）が怪談『鳥取の布団』を語り聞かせる 『ばけばけ』（NHK総合）第57話が12月16日に放送された。金縛りのお祓いに大雄寺を訪れたトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。つきものが落ちさっぱりとした顔のヘブンに、住職（伊武雅刀）は怪談をすすめる。 ヘブンたちを苔むした墓石の前に案内した住職はおも