子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。第8話土下座した娘【ミサトの気持ち】【編集部コメント】アカリちゃん……きっとものすごく辛い経験だったのではない