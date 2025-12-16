〜 「企業における2026年の年賀状」調査 〜年賀状の投函シーズンに入ったが、取引先との有効なコミュニケーションツールだった年賀状を出す企業は、36.0％にとどまることがわかった。一方、2026年の年賀状を出さない企業は64.0％だった。内訳は「昨年も出しておらず、2026年も出さない」が52.6％、「昨年は出したが、2026年は出さない」が11.3％だった。年賀状作成の手間やコストの削減に加え、SNSなど多様なデジタルコミュニ