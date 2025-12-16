ソフトバンクの松本晴投手（24）が16日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4倍増となる2700万円増の3600万円でサインした。「しっかりと評価していただいた」と笑顔を見せた。（金額は推定）今季6勝を挙げた左腕は同期の前田純とともに、優勝旅行前に米国本土のノースカロライナ州にあるトレーニング施設「トレッド・アスレチックス」でトレーニングを行った。それから直接ハワイ入り。優勝旅行からの帰国翌日に契約