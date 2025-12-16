これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、岩船地域に波浪注意報、佐渡に波浪・強風注意報が発表されています。 県内では、17日(水)明け方まで落雷にご注意ください。また、下越と佐渡では高波や強風にも注意が必要です。 ◆16日(火)これからの天気 午後は広い範囲で雨が降り、湯沢町など山沿いでは雪になるところもありそうです。 沿岸の地域を中心にカミナリが鳴るところもあるでしょ