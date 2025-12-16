アパートやマンションなど投資用不動産の不正融資問題を巡り、静岡県沼津市に本店を置くスルガ銀行は12月15日、裁判所の調停勧告に基づき解決を目指すと発表しました。 スルガ銀行は、アパートやマンションの投資用不動産を対象にした融資で審査を通りやすくするために書類を改ざんしていたなどの不正行為が明らかになり、この被害を受けたとする顧客側との間で解決に向けた交渉を続けてきました。 この問題を巡り、