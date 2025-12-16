市民ランナーによる地域見守り活動「ランニングパトロール」が12月15日、年末の特別警戒に合わせて静岡市で行われました。 【写真を見る】「皆で見守り犯罪のない地域に」年末の特別警戒に合わせ「ランニングパトロール」＝静岡 「ランニングパトロールに出発します！」 市民ランナーが走りながら地域の見守り活動を行う「ランニングパトロール」。警察の年末特別警戒に合わせて活動を強化