2025年8月、静岡市駿河区の公民館で男性を殺害したなどの疑いで逮捕された男の鑑定留置が終わり、静岡地方検察庁は12月15日、男を殺人などの罪で起訴しました。 殺人と銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪で起訴されたのは、静岡市駿河区に住む職業不詳の男（54）です。 起訴状によりますと、男は2025年8月、静岡市駿河区中島の公民館で、会合に参加していた男性（当時78）の背中をサバイバルナイフで4回突き刺して殺害した罪などに