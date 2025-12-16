経済的に苦しいひとり親世帯を支援しようと、県産のコメや野菜がフードバンクに贈られました。 これはJA共済連新潟が行っている取り組みで、物価高により負担が増えているひとり親世帯に食材を提供することで子どもの食を守ることが狙いです。今回はクリスマスに合わせて、県産のコメや野菜のほかに職員が寄付したおもちゃなどが県フードバンク推進協議会に贈られました。 ■JA共済連新潟 清水里桜さん 「寄付