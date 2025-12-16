日本ゴルフ協会（JGA）は15日、港区の虎ノ門ヒルズフォーラムで「2025年度 JGAナショナルチーム慰労会」を開いた。チームの一年の締めくくりとなる行事だが、今年は、2015年から昨年までヘッドコーチ（HC）を務め、以降は「選手・指導者育成コンサルタント」として強化全体を統括しながら退任が発表されていたガレス・ジョーンズ氏の“お別れ会”も兼ねるような式になったが、世界を目指す意識は選手たちにもしっかり伝わっている