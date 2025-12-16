ITTF(国際卓球連盟)が16日、最新の世界ランクを発表しました。男子は14日に行われた年間王者を決めるWTTファイナルズで初優勝をつかんだ張本智和選手が1つランクを上げ4位に浮上。ランキング上位のメンバーがそろい行われた今大会で世界ランク2位の中国・林詩棟選手を準決勝で倒し、決勝は過去1勝2敗で負け越していたスウェーデンのモーレゴード選手に4-2で勝利。これにより、張本選手とモーレゴード選手の順位が入れ替わりました