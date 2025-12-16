お笑いコンビ・空気階段がパーソナリティーを務めるTBSラジオ『空気階段の踊り場』（毎週月曜深0：00）の番組イベント『空気階段の大踊り場』が、12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された。2年ぶりのファンと楽しむイベントは、歌あり、コントあり、予測不能のサプライズありと、まさに「大踊り場」な展開となった。【写真多数】今年も大盛りあがり！『空気階段の大踊り場』【アーカイブ配信チケット発売中】番組おなじみ