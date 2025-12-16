元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が15日、自身のインスタグラムを更新。カラフルな“子どもたちの弁当”を披露した。【写真】「目にも美しくからだにもやさしい」渡辺美奈代の“カフェメニューのような”手作り弁当渡辺は「夜はお出かけなので子供達にはお弁当を作りました」とコメントし、色鮮やかな2つの弁当が並んだものや、作っている様子など複数枚の写真を投稿。ハッシュタグでは献立の