ソフトバンク野村勇内野手（29）が16日、球団事務所での5年目の契約を更改せずに保留した。今季レギュラーシーズンでは開幕時は代走、守備固め要員だったが負傷続出中に内野の全ポジションを守って窮地を救った。4年目で、いずれもキャリアハイとなる打率・271、126試合出場、12本塁打、40打点、18盗塁を残した。ブレークは止まらずにオールスターに加えて、侍ジャパンにも初選出された。球団広報を通じ「すぐに決められるよう