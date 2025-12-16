12月16日の朝、熊本市中央区で大型の観光バスと熊本市電(路面電車)が衝突しました。 【写真を見る】現場の電停付近 けが人はいませんでした。 16日午前9時40分ごろ、熊本市中央区の花畑町電停付近で、熊本駅方面に向かっていた市電と大型観光バスが衝突しました。 市電の乗客35人にけがはなく、観光バスに乗っていた人にもけがはないということです。 市電の乗客は、後続の車両に乗り換えて目的地に向かい、市電の運行はすで