高市内閣が初めてとりまとめた総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案は１６日午後の参院本会議で採決が行われ、与党などの賛成多数で可決、成立する。野党は、国民民主、公明両党などが賛成し、立憲民主党などは反対する。一般会計の歳出総額は１８兆３０３４億円で、新型コロナ禍後で最大となった。歳入全体の６割を超える１１兆６９６０億円を国債の追加発行で賄う。物価高対策として、冬場の電気・ガス代支援や