ハンズは12月15日、2025年のヒットアイテムをランキング形式で紹介する「HANDS THE BEST 2025」キッチン・クリーン部門を発表した。○水筒・ボトル編水筒・ボトル編の1位に選ばれたのは「タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル 0.2L」(2,980円)だった。パッキン一体型でお手入れが簡単なのが特長。スーパークリーンプラス加工で汚れやニオイがつきにくく、ステンレス製真空2重構造により飲みごろの温度を約6時間以上キープする。「タイガ