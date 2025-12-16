ファミリーマートは12月16日、河野玄斗氏プロデュースブランド「RIRONE」から、「RIRONE PERFECT GUMMY」(248円)を全国のファミリーマートで発売する。「RIRONE PERFECT GUMMY」(248円)河野玄斗氏は、東大医学部に通いながら司法試験に合格するなど受験生のカリスマ的存在として人気を集めている。河野氏がプロデュースするRIRONE(リロン)は、「学び続けるすべての人の理論的最適解を追及する」をコンセプトに、勉強する人を応援す