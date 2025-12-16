米全国紙「ＵＳＡトゥデー」（電子版）は１５日（日本時間１６日）にポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の現状とフィットする球団を解説した。交渉期限が米東部時間２２日午後５時（同２３日午前７時）に迫る中、表立った報道はない。同紙は三塁と一塁を守ることができる村上のポジションは「一塁の方がおそらく望ましいだろう」と指摘し、契約総額は「１億ドル（約１５５億円を）