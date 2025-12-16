【「バック・トゥ・ザ・フューチャー」公開40周年限定上映】 12月12日 公開 12月12日から40周年限定上映として公開されている映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」について、一部劇場で4DX上映の延長が決定した。12月12日～14日の期間で85,624人の動員、198,024,700円の興行収入を記録したという。 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は1985年