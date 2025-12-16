ファミリーマートは12月16日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、インド料理店「カッチャルバッチャル」監修の「南インド風海老カレー」(450円)を全国のファミリーマートで発売する。「カッチャルバッチャル監修 南インド風海老カレー」(450円)有名グルメガイドにも掲載された、東京都豊島区に店舗を構える人気インド料理専門店・カッチャルバッチャル初監修となる袋惣菜カレーが登場する。店名のカッチャルバッチャ