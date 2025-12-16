コカ･コーラシステムは12月15日、「コカ･コーラ」当たり付ボトルを全国で発売した。「コカ･コーラ」当たり付ボトル○「コカ・コーラ」当たり付ボトルが登場対象のコカ･コーラのラベルをめくり、裏面に2本のボトルのカンパイマークが現れたら、スマートフォンでスキャン。毎日先着5000名にCoke ONドリンクチケットが当たる。対象製品は、「コカ･コーラ」350ml PET、500ml PET、700ml PET、1.5L PET、「コカ･コーラ ゼロ」350ml PET