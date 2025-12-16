【モデルプレス＝2025/12/16】女優の熊谷真実が12月15日、自身のInstagramを更新。舞台衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】65歳女優「圧倒的なオーラ」美肩輝く妖艶ドレス姿◆熊谷真実、妖艶な衣装姿公開熊谷は「暗闇の音楽会」とつづり、写真を投稿。黒い大きなヘッドドレスにワンショルダーの黒いドレスを合わせ、美しい肩のラインが際立つドレス姿を披露している。◆熊谷真実の投稿に反響この投稿に「綺麗」「妖艶な感