【モデルプレス＝2025/12/16】元櫻坂46の土生瑞穂が12月14日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。【写真】28歳元櫻坂46「麗しくて二度見」鉄腕アトム風の斬新ヘア公開◆土生瑞穂、バッサリカットで「鉄腕アトム」ヘアに土生は「昨日バサッと切りました」とコメントし、サイドヘアを耳のあたりで切りそろえた黒髪のショートカットにイメージチェンジした姿を披露。「イメージ、なんとなく鉄腕ア