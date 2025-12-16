【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 強い買いの圧力とレンジの切り上げを明確に示した。直近の高値圏を突破し、12月15日には8.6612円の高値を記録した。これは週間で約0.12円（約1.4%）の上昇であり、相対的に高いボラティリティの中で上昇トレンドを維持したことを意味する。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.66-8.678.70（12月15日の高値8.6612円） - **サポート**: 8.608.58-8.59