【通貨別まとめと見通し】スイス円 先週のまとめ 明確な上昇トレンドを形成し、史上最高値圏での推移を続けた。12月15日には196.534円の高値を記録し、週初から約3円の上昇となった。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 196.20-196.53200.00 - **サポート**: 194.40-194.69193.20-193.40 RSI (14)70を大幅に超えて、極めて強い買われ過ぎ水準に達していたと推定 MACDMACDラインはシグナルラインを上