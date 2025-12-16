東京午前のドル円は１５４．７４円付近まで下落した後、円買い・ドル売りが一服している。今週末の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定される見通しであることがドル円の重しだが、本日は１１月の米雇用統計の発表が予定されていることから、値幅は広がっていない。 ユーロ円は１８１．９３円付近、ポンド円は２０６．９７円付近、豪ドル円は１０２．５２円付近まで円高推移。昨日の東京時間帯と同様に、円高圧