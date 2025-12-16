元「モーニング娘。」の石川梨華が冬の私服ショットを公開した。１６日までにインスタグラムで「私服実は普段はカジュアルな服めっちゃ着てます！カジュアルコーデの日はすっぴん率高いのであまり載せてなかったけど今日はメイクしたし新しいお洋服着たので載せまーす！」とつづって、白のニットの上にブラウンを基調にしたチェック柄のブルゾン、ブラウンのパンツ、ベージュのニット帽をかぶった私服コーデをアップした。