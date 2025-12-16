米大リーグのドジャースなどでプレーした楽天・前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルパークで入団会見に臨んだ。背番号は「１８」に決まった。日米通算１６５勝の右腕を巡っては巨人、ヤクルトなど複数球団が獲得調査を行っていたが、前田がこだわりを持つ「先発」で起用するという熱意と２年契約プラス出来高払いの総額４億円規模の好条件を持ってアタックし射止めた形だ。今季のチームは規定投球回数に到達した投