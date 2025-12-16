オリックス・山岡泰輔投手が大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１２００万円増の年俸８０００万円でサインした（金額は推定）。今季はリリーフ専任で４１試合に登板し、５勝３敗１３ホールド、防御率４・２５。１１月には国内ＦＡ権を行使せず、残留することを表明していた。節目のプロ１０年目となる来季は先発再転向。「シーズンを通して完走できるのが一番の目標。１０勝だったり、１００イニング以上を目指して頑張って